Real Madrid, Mbappé torna ad allenarsi con i compagni: ci sarà contro il Villarreal

Kylian Mbappé è pronto a tornare. L'attaccante francese sarà regolarmente a disposizione del Real Madrid per la sfida di sabato contro il Villarreal. A confermarlo è stato lo stesso giocatore, tornato ad allenarsi con il gruppo a tre giorni dalla partita.

Dopo la pausa per le Nazionali, durante la quale ha giocato con la Francia e segnato anche un gol, Mbappé aveva dovuto fare i conti con un infortunio rimediato lo scorso 25 settembre. Il recupero, però, sembra procedere secondo i programmi: il francese si è allenato normalmente con i compagni, sorridente e pronto a tornare protagonista.

Mbappé, numeri da protagonista con il Real Madrid

Il suo rientro rappresenta una notizia importante per il Real Madrid, soprattutto considerando il peso avuto da Mbappé in questo avvio di stagione. L'attaccante ha segnato 8 dei 20 gol realizzati finora dalla squadra, contribuendo quindi al 40% della produzione offensiva.

In Liga sono arrivati sette dei suoi otto gol stagionali, con il francese particolarmente efficace al Santiago Bernabéu. In Champions League ha invece trovato la rete nel successo per 2-1 contro l'Inter.

Dopo il Villarreal, il calendario del Real Madrid sarà particolarmente impegnativo, con il Siviglia il 18 ottobre e soprattutto il Clasico contro il Barcellona il 25. Per questo motivo, il recupero di Mbappé rappresenta una notizia fondamentale per la squadra di Mourinho. Lo riporta Marca