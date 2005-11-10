Scott brilla con l'Inghilterra. Anche il Chelsea si unisce alla corsa per il 2003 del Bournemouth

Il Chelsea continua a guardare con grande attenzione ad Alex Scott. Il centrocampista del Bournemouth, reduce da una prestazione brillante alla sua prima da titolare con l’Inghilterra nel 7-0 rifilato alla Croazia, è finito in cima alla lista dei Blues scrive il The Telegraph. Il club londinese aveva già presentato più di un’offerta in estate, arrivando a mettere sul piatto una cifra superiore ai 60 milioni di sterline, ma il Bournemouth ha rispedito al mittente ogni proposta. L’interesse, però, non è diminuito.

La concorrenza aumenta

Scott, 23 anni, è seguito anche da altri importanti club di Premier League. Liverpool (che può contare sulla presenza di Iraola) e Arsenal hanno mostrato interesse per il centrocampista, mentre sono più defilate il Tottenham, squadra per cui il giocatore faceva il tifo da bambino, il Manchester United e il Manchester City visti i pesanti investimenti fatti a centrocampo nell’ultima finestra di mercato. Sullo sfondo resta anche la situazione contrattuale visto che al termine della stagione il giocatore entrerà nell’ultimo anno di accordo.

Tuchel si gode una nuova soluzione

Il Bournemouth, dal canto suo, non sembra intenzionato a cedere Scott a gennaio e ha già lavorato per provare a blindarlo con un nuovo contratto. Al momento, però, non sono stati fatti passi avanti e club e giocatore hanno scelto di concentrarsi sulla stagione. Intanto Thomas Tuchel ha trovato una nuova risorsa per il centrocampo dell’Inghilterra. Scott ha giocato 70 minuti contro la Croazia al fianco di Elliot Anderson e potrebbe scendere nuovamente in campo contro la Repubblica Ceca. La sua crescita rappresenta anche un'opzione in più per alleggerire il carico di Declan Rice, assente in questa pausa per le nazionali.