Zidane in difesa di Cristiano Ronaldo: "Va elogiato per la sua carriera, ha fatto cose eccezionali"

Il legame tra Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo resta speciale, anche a distanza di anni dall’esperienza condivisa al Real Madrid. Il commissario tecnico della Francia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio, ha preso posizione sul momento vissuto dal fuoriclasse portoghese, respingendo l’idea che la parte finale della sua carriera possa essere considerata deludente.

Zidane in difesa di Cristiano Ronaldo

Zidane ha ricordato con orgoglio gli anni trascorsi insieme a Madrid e l’enorme contributo dato da Ronaldo ai successi dei Blancos: "No, penso che meriti di essere elogiato per la sua grande carriera. Quello che ha fatto è stato eccezionale. Ho avuto la fortuna di averlo con me e mi ha aiutato a vincere cose incredibili, quindi mi tolgo il cappello davanti a Cristiano. Avrò sempre grande rispetto per lui, come per tutti i giocatori, ma ancora di più per coloro con cui ho condiviso così tanto tempo, e soprattutto per Cristiano, che ci ha aiutato a vincere così tanto".

Un'epoca d'oro a Madrid

Zidane e Ronaldo hanno condiviso una delle fasi più vincenti della storia recente del Real Madrid, tra il 2016 e il 2018. In quelle stagioni il club spagnolo ha conquistato tre Champions League, una Liga, due Mondiali per club, due Supercoppe UEFA e una Supercoppa di Spagna.