L'anti-vigilia di Genoa-Fiorentina con De Rossi: il mancato esonero, Vasquez, Traorè e i viola

Anti-vigilia in casa Genoa, dove mister Daniele De Rossi ha già presentato questo giovedì la gara casalinga con la Fiorentina. Appuntamento a sabato pomeriggio alle ore 15, tra le mura del Ferraris. Di seguito i temi principali toccati dal tecnico del Grifone in conferenza stampa.

Sulla lunga sosta: "Sono state settimane lunghe. La sosta, quando arriva in un momento negativo, è molto lungo ma è lunghissima, interminabile. Però hai più tempo per lavorare e smaltire. Vorresti rigiocare la prossima partita dopo tre giorni ma non puoi. Paradossalmente ci ha aiutato, non in termini di effettivi ma di studio su noi stessi. Lo stato d'animo non so come descriverlo, sono sereno. Sto facendo il mio lavoro col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando le cose non vanno come speravano. Sono però fiducioso, ho visto una squadra che ha lavorato in maniera incredibile. Anche dal punto di vista dell'umore era buono. Il che non va frainteso. Ho avuto colloqui con la società e la presidenza, quando siamo andati in Romania ma anche a Genova ho sempre ricevuto fiducia. Voglioso di cambiare marcia ma sereno".

Sugli infortunati: "Credo sia giusto al dottore la comunicazione. Non li avremo, è stata una sosta Nazionali un po' lunga. Dovremo abituarci noi e le Nazionali a gestirla. I numeri che abbiamo sono stati il doppio degli infortuni rispetto all'anno scorso nello stesso periodo. E' vero che ci sono state il doppio delle partite, viaggi di più e le possibilità di infortuni sono maggiori. Siamo tutti sulla stessa barca".

Su Vasquez: "Può incidere sul minutaggio. Lui partirà dall'inizio. E' un giocatore importante per noi, è in Nazionale da anni ed è abituato a questi viaggi. Una settimana in più ti fa assorbire ancora di più il fuso orario ma vale per lui come per Mastantuono per esempio. E' già qui. Seguirà le parti tattiche e non si allenerà ma è pronto. In corso d'opera calcoliamo che può essere più stanco del solito".

Su Traoré: "A Bucarest era una prova solo ed esclusivamente fisica. Traoré è pronto a giocare. La nostra lettura è la ricerca di condizione che sta facendo con noi. Si mette a disposizione sapendo che a centrocampo copre tanti metri ma la risposta avuta a Bucarest è stata importante ora dobbiamo vedere che partita dovremo fare con la Fiorentina e in futuro. Lui è stato fermo molto tempo, è rientrato ma ha avuto un qualcosa che gli faceva sentire dolore. Abbiamo cercato di reinserirlo senza forzare troppo il rientro, a Bucarest ha dimostrato di essere in una condizione migliore di quanto sperassimo".

Sulla fiducia della società: "Non ci siamo esonerati ma ci siamo straconfermati. E la scelta di andare avanti insieme sarà vincente. Intanto perché cinque partite sono pochissime per chi ha deciso di fare un percorso insieme durante la stagione. E poi perché sentiamo fiducia sia dentro al campo che negli uffici. Siamo convinti di fare più punti di quelli fatti ora".

Sulla Fiorentina: "L'abbiamo considerata l'anno scorso una squadra forte anche quando era in difficoltà. Quest'anno guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra spaventosa, molto forte. Nelle prime tre gare è stata una squadra, guardando anche i dati, una delle squadre più sfortunate della Serie A. Hanno ritrovato un po' di stabilità e di convinzione che li mette in condizione di poter esprimere un potenziale individuale che è incredibile. Basti pensare ai due attaccanti che sono da alta classifica in Serie A. Gli esterni sono giocatori che arrivano dal Real e che domani magari a quei livelli ci arriverà. Complimenti a come hanno investito in estate ma squadre imbattibili in Serie A. Sento che faremo una grande partita, sento un'elettricità giusta".