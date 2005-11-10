Altro che dirigente all'Inter, Darmian continua a giocare e a 36 anni riparte dal Bologna

Matteo Darmian è un nuovo giocatore del Bologna. Il club rossoblù in serata ha ufficializzato l’acquisizione del difensore fino al 30 giugno 2027, mettendo così fine alla lunga trattativa sviluppatasi negli ultimi giorni. Il classe 1989, svincolato dal 1° luglio scorso dopo l’esperienza all’Inter, si è allenato per giorni agli ordini di mister Raffaele Palladino, per poi svolgere nella giornata di mercoledì un ulteriore supplemento di visite mediche.

Il curriculum da top player e la rivelazione di Bisseck

Darmian, oltre a sostituire numericamente l'infortunato Holm, porta a Bologna una carriera di altissimo livello, esperienza da vendere e una grande duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie di Padova, Palermo e Torino prima dell’esperienza al Manchester United. Nel 2019 è tornato in Italia con il Parma, conquistando poi la chiamata dell’Inter nel 2020. In nerazzurro ha collezionato 218 presenze ufficiali e nove trofei, diventando uno dei giocatori più affidabili della rosa. Un profilo apprezzato anche dai compagni: Yann Bisseck, non a caso, lo ha indicato recentemente come il difensore dal quale ha imparato maggiormente - almeno finora - durante la sua esperienza interista.

Una nuova sfida, sul campo, a 36 anni

Ora Darmian è pronto per una nuova sfida a 36 anni. In carriera ha conquistato 13 trofei tra Italia e Inghilterra e ha vestito anche la maglia della Nazionale, con 46 presenze tra il 2014 e il 2024. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, in posizione più arretrata potrebbe rivelarsi preziosa per il nuovo corso firmato Palladino. Tutto questo, nonostante l'Inter si fosse mostrata disposta a offrigli fin da subito un ruolo in società.