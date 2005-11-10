Festa Avellino al Partenio, per la Sampdoria è notte fonda. E Corradi traballa

Dopo la lunga sosta per le gare delle Nazionali la Serie B ha ripreso dal Partenio-Lombardi di Avellino dove i padroni di casa si sono imposti con un netto 4-1 contro la Sampdoria. Un successo figlio di un ottimo primo tempo da parte della squadra di Alessandro Nesta e da quella disastrosa da parte dei blucerchiati di Bernardo Corradi dove l'unico a salvarsi è Lorenzo Insigne, mentre steccano diversi neo acquisto come l'ormai solito portiere Vindahl oltre al difensore Gartenmann, al centrocampista Makoumbou e all'attaccante Karamoh. Ma a preoccupare è soprattutto la tenuta atletica e mentale della squadra ligure che non sembra essere migliorata nonostante due settimane di lavoro intenso. Dall'altra parte invece sorride la squadra irpina che ritrova la vittoria dopo un solo punto conquistato nelle ultime due prima della sosta al termine di una prestazione corale importante che manda a segno quattro giocatori diversi, che potevano essere cinque visto il gol annullato a Biasci nella ripresa.

Corradi a rischio

Anche Bernardo Corradi, come altri colleghi in passato, dunque è caduto sul sintetico. Una sconfitta pesante sia sul piano del risultato sia su quello della prestazione che rischia di compromettere la sua esperienza sulla panchina ligure nonostante stia lavorando praticamente da inizio anno in piena emergenza per i tantissimi infortuni, l’ultimo quello di Sinani col Lussemburgo, che hanno falcidiato la rosa. La società starebbe infatti riflettendo sulla sua posizione come le prossime ore che potrebbero essere decisive.

Scontri nel pre partita: c'è un ferito

Prima della sfida del Partenio-Lombardi fra Avellino e Sampdoria all’esterno dello stadio ci sono stati attimi di tensione dopo che un gruppo di ultras liguri ha provato a entrare a contatto con gli ultras di casa nei pressi del parcheggio e del settore ospiti. Fra le parti è avvenuto un fitto di lancio di fumogeni e petardi, oltre a bottiglie di vetro e sassi che hanno portato le forze dell’ordine presenti in tenuta antisommossa a intervenire prontamente per evitare scontri maggiori. Un tifoso di 53 anni sarebbe rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice arancio presso il pronto soccorso della vicina azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” per una rovinosa caduta dalle scale. Mentre un tifoso è stato immediatamente bloccato e portato presso la Questura di Avellino.