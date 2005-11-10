Atalanta-Venezia, le probabili formazioni: Kessie in vantaggio su Samardzic, torna Basic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Venezia:

Come arriva l'Atalanta

Ora per l'Atalanta è arrivato il momento della verità: serve vincere e convincere per svoltare definitivamente questa falsa partenza. Contro il Venezia verso il 4-3-3 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Scalvini e Kristensen in mezzo mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi favorito su Zappacosta; a centrocampo Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzali, escludendo Ederson, ci sarà un testa a testa tra Samardzic e Kessie per completare il reparto. Davanti tridente con De Ketelaere confermato a destra, Rowe a sinistra, al centro Scamacca favorito su Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Venezia

Stroppa recupera Basic e ci prova per Schingtienne, Dagasso e Haps. L'infermeria del Venezia in questa sosta inizia un po' a svuotarsi. Serve ancora pazienza per Adorante, che preme sull'acceleratore e procede verso il recupero: potrebbe rivedersi entro fine mese fra i convocati. Per l'Atalanta il tecnico confermerà la coppia Yeboah-Adams, entrambi a segno negli ultimi impegni in nazionale. Difesa che finalmente potrebbe contare su quelli che possono diventare i tre titolari: se venisse confermato il recupero al 100% di Bella-Kotchap, potrebbe essere lui ad affiancare Juan Jesus e Moreno, davanti a Stankovic. Basic può riprendersi il posto in mezzo con Kike Perez e Sohm. A destra nel 3-5-2 ci sarà Hainaut, a sinistra ballottaggio fra Correia e Mazzocchi. (da Venezia, Daniele Najjar)