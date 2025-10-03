Serie A
18:00Le ultime su Juventus-Milan, la scelta di Chivu in attacco e la battuta di Totti: le top news delle ...
16:42Live TMWComo, il ds Ludi: "Niente retropensieri per le espulsioni, ma Fabregas non è irrispettoso"
16:38Parma, Cuesta: "Tanti gol su piazzati, ma lavoriamo su tutte le situazioni. Oristanio? Da valutare"
16:29Probabili formazioniSerie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
16:08Torino, Baroni: "Ilic è convocato. I ragazzi hanno capito, possiamo risalire la china tutti insieme"
16:00Milan, lo stadio a San Donato non si poteva fare: no del Tar. Comitato Sì Meazza: "Balle su balle"
15:53Nicola: "Floriani Mussolini può giocare dal 1'. Capiremo il livello per ambire a qualsiasi sogno"
15:30Pisa, Gilardino: "Cuadrado mi mette in difficoltà. Arbitri? Società chiara, non creiamoci alibi"
15:28Live TMWGenoa, Vieira: "I tre 'pugni' della Lazio utili per crescere. A Napoli vogliamo fare punti"
15:16Offese razziste a McKennie: la Juve applica il "Gradimento" nei confronti di 3 tifosi del Parma
14:45Juric: "Bernasconi ha grande talento. Ederson e Lookman dal 1'? Dipenderà dalle loro condizioni"
14:18Live TMWInter, Chivu: "Devo scegliere chi affiancherà Lautaro, mi aspetto sempre mentalità giusta"
13:48Live TMWAtalanta, Juric: "Mai visto così tanti infortuni. Grande affetto da parte della piazza"
Indietro | Avanti
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.