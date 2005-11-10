Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Milan, Juve e Atalanta
Daniel Uccellieri
Dopo la due giorni di Champions League, questa sera tocca a Europa League e Conference. Tre le italiane in campo. Alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21.00 Celta-Juventus e Atalanta-Pafos.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 15 ottobre.
18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
18.45 Salisburgo-Milan (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Lione-Crystal Palace (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.45 Torreense-Sunderland (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT
21.00 Celta-Juventus (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Atalanta-Pafos (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Benfica-Celtic (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Hoffenheim-Besiktas (Europa League) - SKY SPORT
21.00 Bournemouth-Sturm Graz (Europa League) - SKY SPORT