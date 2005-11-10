Arteta vuole aprire un ciclo: l'allenatore dell'Arsenal chiama il collega dei Los Angeles Rams

In casa Arsenal si guarda già al futuro con l'obiettivo di blindare il ciclo vincente. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, Mikel Arteta si sarebbe confrontato direttamente con Sean McVay, capo allenatore dei Los Angeles Rams (football americano, ndr), per carpire i segreti su come evitare il crollo verticale che spesso fa seguito alla vittoria di un titolo. Entrambi i club fanno capo alla galassia della Kroenke Sports and Entertainment (KSE), un legame societario che ha permesso questo prestigioso scambio di vedute strategiche.

L'esperienza dei Rams e la necessità di rinnovare la rosa

I Los Angeles Rams conoscono bene le insidie del post-successo, avendo collezionato ben 12 sconfitte a fronte di sole 5 vittorie nell'annata successiva al trionfo al Super Bowl guidati proprio da McVay. "Come si supera quell'anno in cui finalmente ottieni la svolta?", ha dichiarato il dirigente della KSE Kevin Demoff, sottolineando come la gestione del gruppo sia il fattore chiave: "Non puoi trattenere tutti i tuoi giocatori dopo aver vinto un titolo", evidenziando la necessità di un ricambio programmato per mantenere alte le motivazioni. Un monito importante per i Gunners, reduci dalla storica conquista della Premier League la scorsa stagione, la prima dopo ben 22 anni di attesa.