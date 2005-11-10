Bayern Monaco, gli agenti di Olise chiedono una clausola per rinnovare: la cifra è monstre
Daniel Uccellieri
Il Bayern Monaco vuole blindare Michael Olise e sarebbe pronto a discutere un nuovo contratto con l'esterno francese. Lo stipendio, però, potrebbe non essere l'unico elemento destinato a pesare nelle eventuali trattative: il giocatore e i suoi rappresentanti avrebbero infatti già avanzato una richiesta precisa.
Gli agenti di Olise vorrebbero inserire nel nuovo accordo una clausola rescissoria a cifra fissa. Una richiesta condivisa dallo stesso calciatore e legata anche alla possibilità di valutare un eventuale trasferimento in futuro.
Olise, clausola pensata per il Real Madrid
A fornire ulteriori dettagli è l'esperto di mercato Ekrem Konur, secondo cui la clausola sarebbe stata pensata anche in vista di un possibile futuro interesse del Real Madrid.
I Blancos e il presidente Florentino Perez, infatti, seguirebbero da tempo con attenzione il talento del Bayern Monaco. L'inserimento di una cifra prestabilita permetterebbe quindi a Olise di mantenere una porta aperta verso Madrid, anche nel caso in cui decidesse di prolungare il proprio rapporto con il club tedesco.
Per il francese, del resto, non si tratterebbe di una novità. Già nell'estate del 2024 il Bayern aveva acquistato Olise dal Crystal Palace proprio attivando una clausola rescissoria da 53 milioni di euro.
Nel caso in cui l'esterno dovesse effettivamente prolungare il contratto fino al 2032, la nuova clausola potrebbe essere fissata a una cifra superiore ai 200 milioni di euro. Una somma che consentirebbe al Bayern di tutelarsi, lasciando allo stesso tempo al giocatore una possibile via d'uscita in futuro.