Ecco il Benin, ultimo avversario di Messi con l'Argentina: il mediano fa l'analista finanziario

Sarà il Benin l'ultimo avversario di Lionel Messi con l'Argentina: quella di stanotte sarà infatti la partita di addio della Pulce con la maglia della sua Nazionale, contro un avversario che si può definire senza timore di smentita, non particolarmente prestigioso. Fino al 2022 si chiamavano Les Écureuils (gli Scoiattoli). Il nome era stato scelto perché lo scoiattolo è agile e intelligente, ma i tifosi lo consideravano troppo “timido” e sfortunato. Nel 2022 la federazione ha deciso di cambiare: niente più scoiattoli, ora sono i Ghepardi, l’animale terrestre più veloce del mondo, per trasmettere più forza e intimidire gli avversari.

Gli ex Scoiattoli hanno viaggiato 23 ore in Economy

La nazionale africana è 89esima nel ranking FIFA e nell’ultima Coppa d’Africa è arrivata agli ottavi di finale. Sono tante però le polemiche che hanno acceso il prepartita, un po' coma accaduto con la Burkina Faso, che alla fine ha optato per mandare una squadra Under 23 che non ha ben figurato (0-7): per raggiungere Buenos Aires i giocatori hanno volato per oltre 23 ore in classe Economy, un analista video della nazionale – come riporta il media locale Mega Sport - avrebbe addirittura perso conoscenza durante il viaggio. In più, il quarto piano dell’hotel destinato al Benin sarebbe privo di acqua calda.

Il capitano si è pagato il viaggio pur di farsi la foto con Messi

La squadra:

Steve Mounié

è il capitano e centravanti titolare: con 23 reti in 68 gare è anche il miglior marcatore nella storia della nazionale. Gioca in Germania con l’Augsburg, ma è infortunato. Eppure, il classe ’94 non ne voleva sapere di restare a casa. Pur di essere al Monumental ha deciso di pagarsi personalmente il viaggio. In mezzo al campo c’è Sessi D'Almeida: mediano classe ‘95 del Neftchi Baku. Ha iniziato col PSG senza mai esordire, poi tanta Inghilterra tra Barnsley, Blackpool e Yeovil Town. Da anni si dedica agli investimenti e all’attività di consulenza finanziaria, arrivando a scivere un libro sull’argomento dal titolo inequivocabile: "I calciatori devono imparare a gestire i soldi". Non un best-seller.