Il City come la Juve ai tempi di Calciopoli? De Zerbi glissa: "Non ho tempo per pensarci"

Giornata di vigilia in Premier League, con il Tottenham impegnato domani pomeriggio alle 18:30 ad Old Trafford contro il Manchester United. A tal proposito, il tecnico degli Spurs Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: "Com'è stata questa pausa da ultimi in classifica? Dura, molto dura, soprattutto la prima settimana. Fa parte della nostra situazione reale e dobbiamo reagire e lavorare".

Come stanno Van de Ven e Van Hecke?

"Sono disponibili a giocare. Micky ha disputato quattro partite, per un totale di 90 minuti, mentre Van Hecke solo tre. Ieri però sua moglie ha partorito due gemelli e dobbiamo tenere conto dell'aspetto emotivo. Ma lui è disponibile".

A che punto è il rientro di Kulusevski?

"Domani verrà con noi per sostenerci. Sta lavorando molto bene e penso che sia un esempio per tutti: l'esempio di come ha reagito all'infortunio, il carattere che ha dimostrato".

La condanna del City è paragonabile alla Calciopoli italiana?

"All'epoca, da giocatore, ero fuori di testa. Non ricordo cosa mi passasse per la mente riguardo a quella vicenda, pensavo solo a giocare a calcio. Quando sei un giocatore, non pensi troppo. Quando sei un allenatore, invece, ti concentri sui tuoi giocatori. Non ho tempo di pensare ad altri problemi che non riguardino la mia squadra e il mio club".