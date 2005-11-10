De Zerbi a caccia di rinforzi: il Tottenham è su Oh Hyeon-gyu del Besiktas
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 19:36Calcio estero
autore Simone Bernabei
03.10.2026 19:36Calcio estero
TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Il Tottenham non è partito bene, nonostante una campagna acquisti estiva di primissimo livello che ha portato nella rosa di Roberto De Zerbi tantissimi rinforzi. Uno dei principali problemi degli Spurs riguarda il reparto offensivo, con una difficoltà evidente nel trovare la via del gol.
Per questo, già a gennaio, la dirigenza potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di rinforzi. E uno dei primi nomi, scrivono in Turchia, sarebbe quello di Oh Hyeon-gyu, attaccante classe 2001 di proprietà del Besiktas. Dietro l'interesse ci sarebbe una fortissima raccomandazione da parte di Son Heung-min, leggenda degli Spurs e connazionale del giocatore del club di Istanbul.
Altre notizie Calcio estero
Oggi
21:06 Calcio estero
Portogallo, Bruno Fernandes svela: "Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho detto questo"
20:50 Calcio estero
Portogallo, riconciliazione Jorge Jesus-CR7? Il Ct: "Uomo simbolo, ma ne parliamo dopo la partita"
20:35 Calcio estero
Davide Ancelotti: "Mi vedo riflesso in Mourinho. Real Madrid il sogno di tutti, pure il mio"
20:16 Calcio estero
Nations League, in campo la Spagna e non solo: le formazioni ufficiali dei match delle 20.45
19:55 Calcio estero
Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette
17:26 Calcio estero
Kounde può lasciare il Barcellona a gennaio: sul francese ci sono Chelsea e Bayern