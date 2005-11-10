Giroud torna all'Emirates: "Sognavo questo momento, ma voglio vincere con il Lilla"

A distanza di oltre otto anni dal suo addio all'Arsenal, Olivier Giroud è pronto a vivere una serata speciale. Martedì sera l'attaccante del Lilla tornerà infatti all'Emirates Stadium per affrontare i Gunners nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, ritrovando il pubblico che lo ha applaudito per sei stagioni e 105 gol in 245 presenze.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il centravanti francese ha ammesso di aver sperato fin dal sorteggio di poter incrociare nuovamente il suo passato: "Era qualcosa che desideravo da quando abbiamo conquistato la qualificazione in Champions League. Sapevo che Milan e Chelsea non erano in questa competizione, quindi speravo segretamente di tornare all'Emirates. Sono davvero fortunato". Non sarà però soltanto una serata di ricordi. Giroud, che aveva già affrontato l'Arsenal con la maglia del Chelsea, vuole regalare un dispiacere ai londinesi: "Lo scenario ideale? Senza alcun dubbio una vittoria del Lilla. Oggi sono un giocatore del LOSC e, anche se il mio ritorno qui sarà molto emozionante da gestire, la cosa più importante resta la squadra. Mi sono sempre considerato un calciatore al servizio del gruppo".

Il Lilla non arriverà a Londra da vittima designata: "Non saprei dire quali siano le nostre possibilità, ma se siamo qui è perché meritiamo di esserci. Affronteremo questa partita con grande umiltà, ma anche con la voglia di mettere in difficoltà l'Arsenal e con ambizione. Per avere una chance servirà il miglior Lilla della stagione". Per Giroud, che ha già annunciato come questa sarà con ogni probabilità la sua ultima stagione da professionista, la sfida dell'Emirates rappresenta anche uno degli ultimi grandi appuntamenti della sua straordinaria carriera.