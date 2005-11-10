Incidente mortale in Spagna, coinvolta anche la figlia di Luis Enrique: lei è illesa

Momenti di paura per Sira Martínez, figlia di Luis Enrique, attuale allenatore del Paris Saint-Germain ed ex tecnico della Roma. La giovane è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto giovedì sera lungo la N-332, nei pressi di Oliva, nella provincia di Valencia, in Spagna. Sira viaggiava come passeggera a bordo di un'automobile guidata da un uomo britannico, quando il veicolo si è scontrato con una motocicletta. La figlia dell'allenatore è rimasta illesa, mentre per il motociclista, un ventenne di nazionalità spagnola, non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente

L'impatto si è verificato intorno alle 20, quando i servizi di emergenza sono stati allertati per la collisione. Al loro arrivo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Le autorità hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le circostanze dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il conducente dell'automobile è risultato negativo ai test per alcol e droga.

Il conducente indagato per omicidio colposo

Gli sviluppi delle indagini hanno portato il conducente dell'auto a essere formalmente indagato per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo avrebbe effettuato una manovra irregolare che potrebbe aver provocato la collisione con la moto. La dinamica esatta resta comunque al vaglio degli investigatori e dovrà essere chiarita attraverso gli accertamenti delle autorità. Sira Martínez, amazzone e figlia del tecnico del PSG, è uscita dunque illesa dall'incidente, ma il tragico epilogo ha avuto conseguenze drammatiche per il giovane motociclista.