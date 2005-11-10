Liverpool, Barcola si sblocca in Champions: doppietta contro il LASK, al 45' è 0-3

Dopo un'attesa durata sette partite, Bradley Barcola ha finalmente trovato i suoi primi gol con la maglia del Liverpool. L'attaccante francese, arrivato in estate dal Paris Saint-Germain per 140 milioni, si è reso protagonista nella sfida di Champions League contro il LASK Linz, valida per la seconda giornata della fase campionato, realizzando una doppietta.

Il classe 2002 ha aperto il proprio conto con i Reds al 24' minuto, firmando il momentaneo 2-0 con una conclusione di prima intenzione dopo un preciso assist arretrato di Koumas. Una rete che ha sbloccato definitivamente il talento francese, capace poi di ripetersi poco prima dell'intervallo. Al 38', infatti, Barcola ha trovato anche il secondo centro personale della serata, questa volta servito da Florian Wirtz. Il vantaggio della squadra di Iraola è invece stato firmato da Araujo.

Arrivato a Liverpool nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato dopo l'esperienza al PSG, l'esterno offensivo ha dovuto aspettare qualche settimana prima di lasciare il segno, ma la doppietta in Champions League rappresenta un segnale importante per il futuro.