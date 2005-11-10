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Primera Liga, dove eravamo rimasti? Farioli è infermabile: il Porto sogna il back to back

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 00:12Calcio estero
09.10.2026 00:12Calcio estero
Fonti preferite
Sette vittorie su sette per i dragões, avanti già cinque e sei punti rispettivamente su Benfica e Sporting, quest'ultimo appaiato al Santa Clara.
FotoTUTTOmercatoWEB

Bissare il successo come nel biennio 2011-2013 quando in panchina sedeva Vitor Pereira, in casa Porto qualcuno si chiede se è già possibile. D'altra parte la partenza a razzo della squadra di Francesco Farioli invita a sognare: sette vittorie su sette per i Dragões, primi e già con un certo vantaggio sulle due rivali di Lisbona.

Alle loro spalle veleggia il Benfica, distante cinque punti nonostante il solito contributo del bomber greco Vangelis Pavlidis, pronto a legarsi alle Aquile con un rinnovo di contratto. Terzo posto per lo Sporting Club di Rui Borges, appaiato al Santa Clara, club di Ponta Delgada che sogna la seconda qualificazione all'Europa della sua storia dopo la Conference del 2025/26 (dove però venne eliminata ai preliminari).

L’8ª giornata di Primera Liga
Venerdì 9 ottobre
Moreirense - Gil Vicente ore 19:45
Sporting Braga - Sporting CP ore 21:15

Sabato 10 ottobre
Casa Pia - Santa Clara ore 16:30
Maritimo - Porto ore 19:00
Academico de Viseu - Estoril Praia ore 21:30

Domenica 11 ottobre
Rio Ave - Nacional Madeira ore 16:30
Benfica - Guimaraes ore 19:00
Arouca - Estrela Amadora ore 21:30

Lunedì 12 ottobre
Famalicao - Alverca ore 21:15

La classifica di Primera Liga
 1.⁠ ⁠Porto - 21 punti
 2.⁠ ⁠Benfica - 16 punti
 3.⁠ ⁠Sporting CP - 15 punti
 4.⁠ ⁠Santa Clara - 15 punti
 5.⁠ ⁠Arouca - 11 punti
 6.⁠ ⁠Braga - 11 punti
 7.⁠ ⁠Academico - 11 punti
 8.⁠ ⁠Estrela - 10 punti
 9.⁠ ⁠Moreirense - 8 punti
10.⁠ ⁠Gil Vicente - 8 punti
11.⁠ ⁠Maritimo - 8 punti
12.⁠ ⁠Alverca - 8 punti
13.⁠ ⁠Famalicao - 7 punti
14.⁠ ⁠Guimaraes - 5 punti
15.⁠ ⁠Nacional Madeira - 4 punti
16.⁠ ⁠Rio Ave - 4 punti
17.⁠ ⁠Casa Pia - 3 punti
18.⁠ ⁠Estoril Praia - 2 punti

La classifica marcatori
8 gol - Pavlidis (Benfica)
6 gol - Luis Suarez (Sporting CP)
5 gol - Prestianni (Benfica), Paciencia (Santa Clara), Koursias (Famalicao)

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