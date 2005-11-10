Real Madrid, blindato Güler: rinnovo a lunga scadenza e importante aumento di stipendio

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Real Madrid ha raggiunto un accordo totale con Arda Güler per il prolungamento del contratto. L'intesa è praticamente cosa fatta e spetta ora ai Blancos decidere quando diramare l'annuncio ufficiale. Con il precedente contratto in scadenza nel 2029, il club madrileno ha blindato il suo futuro a lungo termine riconoscendogli un importante adeguamento salariale, premio alla sua continuità di rendimento e alle prestazioni di altissimo livello.

Il trequartista turco ventunenne, tra le note più liete della scorsa stagione a Madrid, ha iniziato la nuova annata sulla stessa falsariga sotto la guida di José Mourinho, collezionando già un gol e tre assist in quattro partite.