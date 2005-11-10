Caso Ronaldo, la famiglia gli avrebbe consigliato un addio silenzioso alla Nazionale

Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo e capitano dell'Al-Nassr, ha sempre fatto affidamento sul forte sostegno della sua famiglia per andare avanti e dare tutto in campo, indipendentemente dalla ferocia delle critiche. Ultimamente, tuttavia, il fuoriclasse portoghese si è trovato al centro di una nuova querelle, legata questa volta a Jorge Jesus, il tecnico recentemente approdato sulla panchina della nazionale lusitana che, secondo quanto trapelato, avrebbe infranto una promessa escludendolo dai convocati.

La famiglia stavolta ha consigliato cautela

In merito alla situazione, il giornalista portoghese Luís Vilar ha sganciato una vera e propria bomba ai microfoni di Al-Arabiya: "La famiglia di Ronaldo questa volta gli ha consigliato di ritirarsi e di concludere la sua avventura in silenzio". Vilar ha poi aggiunto: "D'altra parte, Ronaldo non riesce ad accettare che il suo tempo con il calcio sia finito, pur dovendo riconoscere il suo valore inestimabile come simbolo del Portogallo".

Il giornalista ha infine concluso: "L'opinione pubblica ritiene che il suo ego e le sue esigenze personali lo stiano spingendo a prendere decisioni sbagliate, tra cui quella di continuare a giocare nonostante il calo del suo livello tecnico e fisico".