Super Lig, dove eravamo rimasti? 9 club in 3 punti ma in testa c'è la favola curda di Orban
Niccolò Righi
Nove squadre - la metà delle diciotto partecipanti - racchiuse in appena 3 punti: in questa tonnara che è la Super Lig turca una squadra ha rubato le copertine di queste prime settimane di stagione, i curdi dell'Amedspor. Fondato nel 1972, il club è alla sua prima partecipazione nel massimo campionato turco e sta tenendo testa ai colossi di Istanbul dopo un mercato dove sono stati spesi appena 9 milioni tra acquisti e prestiti. La stella è una vecchia conoscenza della Serie A come Gift Orban, che sta dominando la classifica cannonieri assieme a Salah davanti a gente del calibro di Osimhen, Greenwood, Vlahovic, Leao e compagnia.
Appaiato con il club curdo in testa c'è il ben più ricco Galatasaray di Leao, ancora a caccia della sua prima rete in Turchia. A 12 punti ecco il Kocaelispor e il Besiktas di Dusan Vlahovic e soprattutto di Vincenzo Italiano, il quale si è perfettamente calato nella nuova realtà turca e al Besiktas Park è già diventato un idolo dei tifosi. Tra i quattro club a 10 punti, troviamo il Trabzonspor di Salah, reduce da un roboante 4-0 rifilato al Gala prima della pausa, e il Fenerbahce, che di gol prima della sosta ne aveva fatti addirittura 8 al fanalino di coda Eyuspor.
La 7ª giornata di Super Lig
Venerdì 9 ottobre
Galatasaray - Kasımpasa ore 19:00
Sabato 10 ottobre
Genclerbirligi - Amedspor ore 12:30
Alanyaspor - Erzurumspor ore 15:00
Samsunspor - Trabzonspor ore 15:00
Rizespor - Fenerbahce ore 18:00
Domenica 11 ottobre
Konyaspor - Basaksehir ore 12:30
Gaziantep - Corum ore 15:00
Besiktas - Kocaelispor ore 18:00
Lunedì 12 ottobre
Eyupspor - Goztepe ore 19:00
La classifica di Super Lig
1. Amedspor - 13 punti
2. Galatasaray - 13 punti
3. Besiktas - 12 punti
4. Kocaelispor - 12 punti
5. Alanyaspor - 11 punti
6. Fenerbahce - 10 punti
7. Trabzonspor - 10 punti
8. Kasimpasa - 10 punti
9. Rizespor - 10 punti
10. Gaziantep - 8 punti
11. Corum - 7 punti
12. Basaksehir - 7 punti
13. Genclerbirligi - 7 punti
14. Erzurumspor - 7 punti
15. Konyaspor - 4 punti
16. Samsunspor - 4 punti
17. Goztepe - 3 punti
18. Eyupspor - 3 punti
La classifica marcatori
7 gol - Orban (Amedspor), Salah (Trabzonspor)
6 gol - Osimhen (Galatasaray), Muriqi (Fenerbahce), Shomurodov (Basaksehir)
5 gol - Vlahovic (Besiktas)