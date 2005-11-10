Super Lig, dove eravamo rimasti? 9 club in 3 punti ma in testa c'è la favola curda di Orban

Nove squadre - la metà delle diciotto partecipanti - racchiuse in appena 3 punti: in questa tonnara che è la Super Lig turca una squadra ha rubato le copertine di queste prime settimane di stagione, i curdi dell'Amedspor. Fondato nel 1972, il club è alla sua prima partecipazione nel massimo campionato turco e sta tenendo testa ai colossi di Istanbul dopo un mercato dove sono stati spesi appena 9 milioni tra acquisti e prestiti. La stella è una vecchia conoscenza della Serie A come Gift Orban, che sta dominando la classifica cannonieri assieme a Salah davanti a gente del calibro di Osimhen, Greenwood, Vlahovic, Leao e compagnia.

Appaiato con il club curdo in testa c'è il ben più ricco Galatasaray di Leao, ancora a caccia della sua prima rete in Turchia. A 12 punti ecco il Kocaelispor e il Besiktas di Dusan Vlahovic e soprattutto di Vincenzo Italiano, il quale si è perfettamente calato nella nuova realtà turca e al Besiktas Park è già diventato un idolo dei tifosi. Tra i quattro club a 10 punti, troviamo il Trabzonspor di Salah, reduce da un roboante 4-0 rifilato al Gala prima della pausa, e il Fenerbahce, che di gol prima della sosta ne aveva fatti addirittura 8 al fanalino di coda Eyuspor.

La 7ª giornata di Super Lig

Venerdì 9 ottobre

Galatasaray - Kasımpasa ore 19:00

Sabato 10 ottobre

Genclerbirligi - Amedspor ore 12:30

Alanyaspor - Erzurumspor ore 15:00

Samsunspor - Trabzonspor ore 15:00

Rizespor - Fenerbahce ore 18:00

Domenica 11 ottobre

Konyaspor - Basaksehir ore 12:30

Gaziantep - Corum ore 15:00

Besiktas - Kocaelispor ore 18:00

Lunedì 12 ottobre

Eyupspor - Goztepe ore 19:00

La classifica di Super Lig

1.⁠ ⁠Amedspor - 13 punti

2.⁠ ⁠Galatasaray - 13 punti

3.⁠ ⁠Besiktas - 12 punti

4.⁠ ⁠Kocaelispor - 12 punti

5.⁠ ⁠Alanyaspor - 11 punti

6.⁠ ⁠Fenerbahce - 10 punti

7.⁠ ⁠Trabzonspor - 10 punti

8.⁠ ⁠Kasimpasa - 10 punti

9.⁠ ⁠Rizespor - 10 punti

10.⁠ ⁠Gaziantep - 8 punti

11.⁠ ⁠Corum - 7 punti

12.⁠ ⁠Basaksehir - 7 punti

13.⁠ ⁠Genclerbirligi - 7 punti

14.⁠ ⁠Erzurumspor - 7 punti

15.⁠ ⁠Konyaspor - 4 punti

16.⁠ ⁠Samsunspor - 4 punti

17.⁠ ⁠Goztepe - 3 punti

18.⁠ ⁠Eyupspor - 3 punti

La classifica marcatori

7 gol - Orban (Amedspor), Salah (Trabzonspor)

6 gol - Osimhen (Galatasaray), Muriqi (Fenerbahce), Shomurodov (Basaksehir)

5 gol - Vlahovic (Besiktas)