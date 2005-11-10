Svolta per Carvajal al Getafe. Il Presidente annuncia: "Non c'è nulla, è saltato tutto"

Svolta in negativo per quanto riguarda il futuro di Dani Carvajal: il suo trasferimento al Getafe potrebbe infatti essere saltato. In mattinata, interpellato da El Chiringuito, il presidente del club Angel Torres ha dichiarato: "Al momento non sappiamo nulla, non ci sono trattative". Alla domanda se l'accordo fosse definitivamente saltato, il dirigente ha poi confermato: "È tutto saltato".

Una svolta inattesa dopo che ieri lo stesso Torres aveva dichiarato che era stato raggiunto un accordo tra il club e il giocatore, svincolato da giugno dopo la lunga esperienza al Real Madrid, e che mancava soltanto il via libera da parte della Liga. Carvajal aveva accettato significative concessioni finanziarie per agevolare il trasferimento, ma il suo arrivo doveva comunque rispettare le norme del Fair Play Finanziario spagnolo. Il direttore sportivo del Getafe, José Bordalas aveva spinto per ingaggiare l'ex giocatore del Real Madrid ma al momento la trattativa sembra completamente bloccata.