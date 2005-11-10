Tornado Nkunku: tripletta in 45 minuti dell'ex Milan in Lipsia-Eintracht
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Daniele Najjar
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Oggi alle 19:49Calcio estero
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10.10.2026 19:49Calcio estero
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Nel momento in cui scriviamo manca ancora buona parte del secondo tempo, ma l'ex attaccante del Milan, Christopher Nkunku, ha già messo a segno tre gol contro l'Eintracht. Il Lipsia è andato a riposo sul punteggio di 4-0 e il centravanti francese ha mostrato il suo lato migliore. In campionato aveva già segnato due giornate fa, nel 5-0 all'Amburgo. Ricordiamo che Nkunku si è trasferito al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 28 milioni.
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