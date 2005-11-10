Dalla Turchia sicuri: Montella è stato esonerato dal ruolo di CT, fatali i 4 ko in Nations League

In Turchia sono sicuri, nelle ultime ore sarebbe arrivata la decisione della Federazione: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della nazionale, lo riporta Fanatik. La Turchia non era riuscita a superare la fase a gironi dei Mondiali, tornando a casa con una sola vittoria contro gli Stati Uniti. Un rendimento che aveva lasciato qualche perplessità, ma che non era bastato a mettere in discussione la posizione dell’allenatore italiano, rimasto fino a oggi al centro del progetto federale. Ma ora è cambiato tutto con i 4 ko in Nations League.

Quattro gare senza vittorie

A far precipitare definitivamente la situazione è stato il rendimento in Nations League. La Turchia ha chiuso il proprio percorso nel girone con un bilancio di quattro partite senza vittorie (ultimo posto già certo), un dato che ha fatto aumentare il malcontento ai vertici della Federazione. L’ultimo ko, quello per 3-1 contro l’Italia, ha rappresentato il punto di non ritorno per Montella. La sconfitta contro gli Azzurri ha infatti confermato le difficoltà della nazionale nel trovare continuità e risultati, rendendo sempre più complicata la posizione del commissario tecnico.

Haciosmanoglu volta pagina

Il presidente Ibrahim Haciosmanoglu e la dirigenza turca, che fino a questo momento avevano sempre sostenuto Montella, avrebbero quindi deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore italiano. Se questo scenario venisse confermato, si chiude così l’esperienza dell’ex tecnico di Milan e Fiorentina sulla panchina della Turchia, con la Federazione chiamata ora a individuare un nuovo commissario tecnico.