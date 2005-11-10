Yamal continua a creare dal niente e prende in giro Lemina: "Ora mi conosce?"

Lamine Yamal continua a dare spettacolo. Il fuoriclasse del Barcellona non smette più di stupire, nonostante nessuno si meravigli più delle sue qualità e inventa dal niente azioni come quella che ha portato al secondo assist di ieri: prima una specie di rabona, con cui però non calcia il pallone, ma lo sposta solamente, poi il sinistro, destro a far fuori il diretto marcatore e infine il suggerimento con l'esterno mancino. Una delizia per gli occhi.

Le sue dichiarazioni

Nel post-partita, intervistato da CBS Sports, Lamine Yamal è tornato anche sui traguardi che vuole raggiungere con il Barcellona: "Noi per me siamo la squadra più forte del mondo, quindi direi che il Triplete è assolutamente possibile". Noto da sempre per la sua sfrontatezza, l'esterno destro è convinto più che mai dei suoi mezzi, ma soprattutto di quelli dei blaugrana: in fondo, a soli 19 anni, ha vinto Europeo e Mondiale, quindi c'è da ascoltarlo. Su Instagram ha inoltre risposto in modo provocatorio a Mario Lemina, che prima della partita aveva ironicamente chiesto chi fosse Yamal alle telecamere: "E ora mi conosce?".