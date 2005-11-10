Yamal lascia di incredulo anche il suo CT. De La Fuente: "Diventerà una leggenda della Spagna"

Lamine Yamal continua a stupire con la maglia della Spagna. Il talento del Barcellona ha trascinato le Furie Rosse al successo per 3-1 contro la Repubblica Ceca in Nations League, realizzando ancora una volta una rete spettacolare. Al sesto minuto l’esterno si è accentrato sul mancino e ha spedito il pallone all’incrocio dei pali, lasciando incredulo anche Luis de la Fuente. Il commissario tecnico, a bordo campo, si è portato entrambe le mani alla testa prima di voltarsi verso la panchina.

Luis De La Fuente pazzo di Lamine Yamal

Al termine della partita, De la Fuente ha celebrato l’ennesima prestazione del suo gioiello: "Lamine non smette mai di sorprenderci, tutti noi. Ha un talento e una qualità straordinari. Ha ancora molto da offrirci e c'è ancora molta strada da fare prima di vedere il miglior Lamine, anche se sta realizzando colpi potentissimi di continuo"

Corsa al Pallone d'Oro

I numeri rafforzano ulteriormente la candidatura del classe 2006 ai vertici del calcio mondiale. È andato a segno in tre gare consecutive per la prima volta con la nazionale e, considerando club e selezione, ha raggiunto 19 partecipazioni a reti e 12 gol dal 31 agosto. De la Fuente non ha dubbi sul suo valore: "Se fosse l'unico giocatore spagnolo candidato al Pallone d'Oro, direi di sì, è il migliore del mondo. Fa tutto bene. Se non è il migliore, è per via della concorrenza degli altri giocatori spagnoli, e anche così è sicuramente uno dei migliori". Infine, la sentenza: "Lamine è sulla buona strada per diventare una leggenda".