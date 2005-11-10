Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Guglielmo Vicario, il vero affare per la Juventus. In prestito gratuito, si parla già di riscatto

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
08.10.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In pochi avrebbero pensato che Guglielmo Vicario potesse prendersi la Juventus così rapidamente. Perché se è vero che, almeno finché era a Empoli, era considerato uno dei migliori portieri in circolazione, l'ultima stagione con il Tottenham non è stata straordinaria. Tanto più che gli stessi inglesi erano partiti da 15 milioni di valutazione e solo a titolo definitivo, salvo poi regalarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più altri due di bonus. Un affare.

Il comunicato

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi.

Sembra, almeno per il momento, una decisione giusta. Tanto che si parla già di un possibile riscatto anche solo dopo pochissime partite, come se non si aspettasse null'altro che un portiere differente rispetto a quello degli ultimi due anni. Forse un po' ingeneroso. Oggi Guglielmo Vicario compie 30 anni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Juventus, Tacconi approva Vicario: "Il meglio fra chi c'era in giro, un buon affare"
Immagine news 2
Italia, Vicario: "Bisogna ripartire, siamo carichi. Le qualità le abbiamo, ora il campo"
Immagine news 3
Non solo il piano B del 'Dibu': Vicario può essere tra gli acquisti migliori della Juve

Altre notizie Nato Oggi...

Oggi
Immagine news 1
05:00 Nato Oggi...
Guglielmo Vicario, il vero affare per la Juventus. In prestito gratuito, si parla già di riscatto
Ieri
Immagine news 2
05:00 Nato Oggi...
Joaquin Panichelli, il centravanti fisico chiesto da Spalletti, Ma non preso per infortunio
martedì 6 ottobre
Immagine news 3
05:00 Nato Oggi...
Lloyd Kelly, preso per mancanza di difensori. Thiago Motta aveva epurato Rugani e Danilo
lunedì 5 ottobre
Immagine news 4
05:00 Nato Oggi...
Antonio Careca, trascinatore per la UEFA del Napoli. E spalla di Diego Maradona
domenica 4 ottobre
Immagine news 5
05:00 Nato Oggi...
Samuel Iling-Junior, l'Aston Villa come salto definitivo... nel buio. Ora al Bolton in Championship
sabato 3 ottobre
Immagine news 6
16:16 Nato Oggi...
Arcadio Spinozzi, il difensore d'altri tempi che divenne il baluardo della Lazio anni '80
Immagine news 7
05:00 Nato Oggi...
Zlatan Ibrahimovic, "E voi chi cavolo siete?". Il centravanti slavo arrivato da Malmoe
venerdì 2 ottobre
Immagine news 8
05:00 Nato Oggi...
Alisson Becker, il primo obiettivo di Spalletti per la porta. In scadenza l'anno prossimo
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'idoneità di McTominay vale quanto un super colpo di mercato. Ma Allegri non ha più tempo: il Napoli deve cambiare marcia subito. Spalletti e Amorim: ricominciano gli esami. Tanti dubbi sulla maxi sosta: gli infortuni non sono casuali
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri sorride: torna McTominay. Ma Max perde Vergara a lungo
Immagine top news n.1 Pedro dice basta: l’addio al calcio di uno dei giocatori più decisivi di sempre
Immagine top news n.2 Messi lascia l'Argentina: lacrime, eternità, gli applausi di Ronaldo e il dolore per papà Jorge
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Immagine top news n.4 Messi: "Già mi manca l'Argentina, ma addio giusto. Grazie a tutti, non voglio dimenticare Maradona"
Immagine top news n.5 Inter, Zielinski: "Sogniamo di vincere la Champions. Non è da tutti comandare al Bernabeu"
Immagine top news n.6 Genoa, l'addio di Diego Lopez è dietro l'angolo: prende quota la coppia Modesto-Melissano
Immagine top news n.7 Pedro segue Messi, anche stavolta. Hanno contribuito al mito della cantera Barça
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.2 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.3 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.4 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa del campionato dopo la sosta vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Oreggia: "Segnali con l'Atalanta ma ancora manca un gioco"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Adesso serve un cambio di passo. Manca ancora identità"
Serie A
Immagine box news Serie A Roma, Pellegrini: “Sto bene, finalmente sono tornato”. E a Como può partire titolare
Immagine box news Serie A Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic: Conceicao scalpita
Immagine box news Serie A Torino, Bragança sente già aria di derby contro la Juve: "Ho visto i video, ma il mio idolo è CR7"
Immagine box news Serie A Lazio, si apre il ballottaggio per l'attacco: Gattuso diviso tra Noslin e Pinamonti
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
Immagine box news Serie A Parma, tripla buona notizia in vista dell'Inter: Delprato, Frigan e Bernabè in gruppo
Serie B
Immagine box news Serie B Nieling: "Durante il mercato ho parlato con il club: la mia volontà era continuare con il Modena"
Immagine box news Serie B Ascoli, Venuti in vista del SudTirol: "La gara potrà essere un bel manifesto per il torneo di B"
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello: "Vigili per il mercato, ma a oggi non ci son carenze: potremmo non fare nulla"
Immagine box news Serie B Cremonese, Thorsby: "La classifica dice che non siamo dove vogliamo essere, ma il torneo è lungo"
Immagine box news Serie B Nasce l'Entella League: il club di Chiavari permette di sfidare i giocatori al Fantacalcio
Immagine box news Serie B Carrarese, Abiuso: "Pagliuca ha portato positività ed energia. Ci ha motivati molto"
Serie C
Immagine box news Serie C Latina, il neo presidente D'Apuzzo: "Orgoglioso del ruolo. Gli anni di Terracciano sono indelebili"
Immagine box news Serie C Campobasso, aria decisamente tesa in città: striscioni contro Rizzetta e Antonini
Immagine box news Serie C Juve, Oboavwoduo: "Progetto Next Gen top: a differenza che in Inghilterra qui si gioca contro gli adulti"
Immagine box news Serie C Latina, Terracciano cede le quote al socio D'Apuzzo. È lui il nuovo presidente nerazzurro
Immagine box news Serie C Il Catania a Torre del Grifo. La gioia di Grella: "Alla lunga la perseveranza ha pagato"
Immagine box news Serie C Papu Gomez e il 'rimpianto' Catania: "Avrei chiuso volentieri la carriera lì. Ma a Dubai sto bene"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, si lavora per il nuovo tecnico: il nome in pole è quello di Sottili
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, Soncin: "Giocare a Firenze è sempre una grande emozione. Sarà una bella spinta"
Immagine box news Calcio femminile Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores
Immagine box news Calcio femminile Arriva un esonero anche in Serie A femminile. Il Parma esonera Valenti e il suo staff
Immagine box news Calcio femminile L'Italia si prepara alla sfida con la Bielorussia: in gruppo anche le ultime tre 'americane'
Immagine box news Calcio femminile Italia Under17, oggi l'esordio nel Round 1 di qualificazione all'Europeo: sfida all'Austria
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 ottobre 2003, il primo gol di Luca Toni con il Palermo. Da lì in poi prenderà il volo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere