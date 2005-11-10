Guglielmo Vicario, il vero affare per la Juventus. In prestito gratuito, si parla già di riscatto

In pochi avrebbero pensato che Guglielmo Vicario potesse prendersi la Juventus così rapidamente. Perché se è vero che, almeno finché era a Empoli, era considerato uno dei migliori portieri in circolazione, l'ultima stagione con il Tottenham non è stata straordinaria. Tanto più che gli stessi inglesi erano partiti da 15 milioni di valutazione e solo a titolo definitivo, salvo poi regalarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più altri due di bonus. Un affare.

Il comunicato

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi.

Sembra, almeno per il momento, una decisione giusta. Tanto che si parla già di un possibile riscatto anche solo dopo pochissime partite, come se non si aspettasse null'altro che un portiere differente rispetto a quello degli ultimi due anni. Forse un po' ingeneroso. Oggi Guglielmo Vicario compie 30 anni.