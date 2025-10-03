I fatti del giorno
00:493 volte lo stesso rigore, 3 volte lo stesso errore: la Roma col Lille ha fatto la storia (in negativ...
00:42La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference, con primo gol di Piccoli. 2-0 al Sigma Olomouc
Ieri
00:56Il Barça piange col PSG, Guardiola scivola last-minute: Champions League, risultati e classifica
mercoledì 1 ottobre
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
00:47Camarda, il primo gol in Serie A a 17 anni salva il Lecce: Italiano ancora senza vittorie in Salento
00:45La Roma porta a casa i punti, il Verona solo i complimenti. Gasperini si gode l'alta classifica
domenica 28 settembre
00:49Allegri e Conte scaldano la vigilia di Milan-Napoli. Torna Leao, azzurri con problemi in difesa
sabato 27 settembre
00:45Il bilancio della Juve ai raggi X: dal rosso ridotto fino ai 228 milioni spesi in trasferimenti
venerdì 26 settembre
00:56Lilla, Giroud super. Farioli allo scadere, Fonseca passa: Europa League, risultati e classifica
00:36La famiglia Berlusconi lascia il calcio, Galliani saluta il Monza: inizia la nuova era biancorossa
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
