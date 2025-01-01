Ricerca
15:23"Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di mister Nicola
15:19TMW RadioFontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
15:15Inter come con il Como? Chivu: "Non metto muri, costruisco ponti. Liverpool intenso per natura"
15:08Vitale: "Alla famiglia Commisso non frega nulla dei fiorentini. Ranieri non può fare il capitano"
14:35Live TMWInter, Thuram: "Tutti dicono che è il momento migliore per affrontare il Liverpool, forse no"
14:30Insulti alla madre di Hermoso, Folorunsho da rosso (anche con il VAR). Ma la prova TV è improbabile
14:29Probabili formazioniSerie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
14:08Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
13:38Conceicao punta, Yildiz spalle alla porta, tre filosofie in 90’: Spalletti, troppi tentativi. E la J...
13:30Bonazzoli torna a fare la differenza in A. E su Vardy: "Cerco di rendergli la partita più facile"
13:04Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupat...
12:23Viviano: "Yildiz lo terrei sempre in campo nella Juve. Non mi sono piaciute le parole di Spalletti"
12:08Evelina Christillin: "Sorteggio Mondiale molto politico. E ci saranno partite che finiranno 10-0"
12:00Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio so...
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
