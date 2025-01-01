Ricerca
13:30Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
13:19Nel radar della Serie A – Modena per confermarsi. Dellavalle punta a essere il nuovo Buongiorno
13:11TMW RadioFerrarese: "In C si vedono anche 40-45 esoneri su 60 club. Alle volte frutto della paura"
12:46Spezia, senti Buffa: "D'Angelo tra i miei preferiti. Mister meno capaci hanno solo più fortuna"
12:23Roma-Inter, Capello: "Sugli esterni si può fare la differenza: Soulé da una parte, Dimarco dall’altr...
12:04Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più prolifici son nel C
12:01Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza pate...
11:53Di Natale: "Pio Esposito giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi 10-15 anni"
11:23Inter, fiducia totale in Bonny: l'unico centravanti a disposizione di Chivu, a Roma sarà titolare
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
