Tra 50 giorni inizia il calciomercato di gennaio: tutti gli obiettivi per la Serie A
Nelle scorse ore qui su TMW avete potuto leggere una serie di approfondimenti dedicati alle 20 squadre della Serie A 2025/2026 e agli obiettivi principali di ciascuna realtà per il calciomercato di gennaio, a 50 giorni esatti dal via alle trattative dell'inverno.
Di seguito tutti gli articoli:
- Lookman ancora al centro, Palladino per il rilancio: -50 al mercato, cosa serve all'Atalanta
- Solo gli infortuni possono cambiare i piani: -50 al mercato, cosa serve al Bologna
- Pisacane senza Belotti non vince: subito una punta. -50 al mercato: cosa serve al Cagliari
- Regina l'anno scorso, ora Fabregas non ha urgenze: -50 al mercato, cosa serve al Como
- Estate da protagonista, a gennaio sarà diverso: -50 al mercato, cosa serve alla Cremonese
- Anche gli acquisti per evitare la retrocessione: -50 al mercato, cosa serve alla Fiorentina
- Una punta e un regista, ma la priorità è sfoltire: -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Genoa
- Un colpo in attacco se parte Giovane: -50 al mercato, cosa serve all'Hellas Verona
- Palacios out, ma Frattesi? -50 al mercato di gennaio, cosa serve all’Inter
- I dubbi in attacco, le idee di Spalletti e i vincoli UEFA: -50 al mercato, cosa serve alla Juventus
- A Sarri basta che si faccia: -50 giorni al mercato, cosa serve alla Lazio
- Tiago Gabriel dopo Dorgu? A gennaio Corvino fa affari: -50 al mercato, cosa serve al Lecce
- Un grande centravanti, ma la priorità è in difesa: -50 al mercato, cosa serve al Milan
- La serenità non si compra, un vice-Anguissa (e non solo) sì: -50 al mercato, cosa serve al Napoli
- Troppi guai davanti e ora anche in porta. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Parma
- Nzola ha disperatamente bisogno di una mano. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Pisa
- Gasperini a caccia di gol. Zirkzee o chi per lui: -50 al mercato, cosa serve alla Roma
- Grosso ha una macchina perfetta, guai a toccarla. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Sassuolo
- Un difensore, gli esuberi e un fedelissimo per l'attacco: -50 al mercato, cosa serve al Torino
- Tutto attorno a Solet... e alla Coppa d'Africa. -50 al mercato: cosa serve all'Udinese
