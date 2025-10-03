Serie D
mercoledì 1 ottobre
domenica 28 settembre
venerdì 26 settembre
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
sabato 20 settembre
venerdì 19 settembre
mercoledì 17 settembre
lunedì 15 settembre
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
mercoledì 10 settembre
martedì 9 settembre
venerdì 5 settembre
giovedì 4 settembre
mercoledì 3 settembre
martedì 2 settembre
lunedì 1 settembre
domenica 31 agosto
mercoledì 27 agosto
lunedì 25 agosto
giovedì 21 agosto
mercoledì 20 agosto
lunedì 18 agosto
sabato 16 agosto
giovedì 14 agosto
martedì 12 agosto
lunedì 11 agosto
18:04Il Pavia sogna Balotelli. Il fratello: "L'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile"
14:19TMWIl Pavia non si accontenta delle stelle, vuole la luna: si tenta la strada che porta a Balotelli
sabato 9 agosto
venerdì 8 agosto
giovedì 7 agosto
mercoledì 6 agosto
10:04UfficialeReggina, ecco il grande ritorno in attacco. Il club annuncia Montalto: firma un annuale
martedì 5 agosto
lunedì 4 agosto
venerdì 1 agosto
21:19UfficialeCambia l'allenatore del ChievoVerona. Allegretti lascia, il nuovo tecnico è Fabrizio Cacciatore
09:00Esclusiva TMWGorini riparte dal Treviso: “Qui per vincere il campionato. Cerchiamo un attaccante”
giovedì 31 luglio
martedì 29 luglio
lunedì 28 luglio
domenica 27 luglio
sabato 26 luglio
Indietro | Avanti
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli