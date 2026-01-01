Ricerca
17:34TMWLazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto
17:31UfficialePorte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli
17:24Live TMWParma, Cuesta: "Pari giusto ma potevamo vincerla. L'atteggiamento di tutti è stato importante"
17:04Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"
16:57Coppa d'Africa, via agli ottavi: Dia in panchina in Senegal-Sudan, due 'italiani' in Mali-Tunisia
16:38Ottolini alla Juve, Zangrillo: "Negli anni ti sei preso colpe altrui, ora sei libero di esprimerti"
16:30Nesta: "Il Milan mi portò ad un livello superiore. Con la Lazio vicino al ritorno da allenatore"
16:23Fiorentina su Dominguez, Italiano: "Rispetta le scelte e non crea problemi, io sono tranquillo"
16:00Lazio, Zaccagni: "Sarebbe bello iniziare con i 3 punti ma il Napoli è il club più forte della A"
16:00Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo....
15:38Como, Kempf: "Riesco a sfidare chiunque. Tanti gol dalla difesa? È una mia richiesta al mister"
15:34Spezia, anche Sernicola in città per le visite e la firma. Arriverà in prestito dalla Cremonese
15:30Live TMWComo, Kempf: "Oggi 3 punti e altro clean sheet. Competizione? Rende più forte il gruppo"
15:23Live TMWBologna, Italiano: "Inter avvelenata. Freuler in ritardo, Skorupski lo avremo tra 10 giorni"
15:15Como, Fabregas: "Il dettaglio ti fa portare a casa la partita. Quando va fatto gol, devi farlo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
