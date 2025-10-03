Rassegna stampa
07:38Nel taglio alto de La Stampa le parole di Pianelli Jr.: "Questo Toro non ha niente di mio nonno"
07:18Juve, novità in attacco contro il Milan? Il Corriere della Sera titola: "Tudor, il bivio Vlahovic"
Ieri
07:38Ieri la seconda giornata di Champions. Il Corriere della Sera: "Vince il Napoli. Pari per la Juve"
mercoledì 1 ottobre
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
07:28Gasp batte il Verona e aggancia la vetta, Il Messaggero: "Roma di ferro: vittoria e primo posto"
07:182-1 al Napoli e 1° posto per il Milan, Corriere della Sera: "Max resta in 10 ma vince lo stesso"
07:03Allegri batte il Napoli e lo aggancia in vetta, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan da leoni...
domenica 28 settembre
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
