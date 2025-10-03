Calcio femminile
Ieri
mercoledì 1 ottobre
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
16:19Bonmati e il tris di Palloni d'Oro: "Non vivo col desiderio di vincerlo. So chi sono e cosa voglio"
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
23:19Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una bella sfida"
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
21:04Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
14:56A Dubai le Women’s Series con l'Afghanistan. Infantino: “Tutte le donne abbiano accesso al calcio"
martedì 23 settembre
16:57L'agente di Girelli: "Per me era da top 10 al Pallone d'Oro. Ma non si tiene conto di certe doti"
15:19Girelli 16ª al Pallone d'Oro: "Non si è mai troppo grandi per credere che i sogni diventino realtà"
lunedì 22 settembre
domenica 21 settembre
