tmw / serie b

Serie B TUTTO mercato WEB: notizie di calcio e calciomercato

Immagine news primo piano canale serie bAvellino-Mantova, i convocati di Biancolino: rientra solo Sounas. Cinque i lungodegenti
15:34Il Pineto si rafforza in difesa, preso il classe '96 Domenico Frare
Ieri
11:49Meazzi: "Io lavoro per il bene del Pescara. Il gol sotto la Nord tanta emozione"
10:34Accardi sulla B: "Venezia e Palermo se la giocano fino alla fine. Aspettiamo lo Spezia"
09:34Serie B, la Top11 della 6ª giornata: torna a brillare Lapadula. Che gol quello di Tiritiello
00:18Pescara, Vivarini: "Abbiamo ripreso la partita con carattere e voglia"
00:10Sudtirol, Castori: "Abbiamo buttato via i tre punti, abbiamo regalato la partita"
mercoledì 1 ottobre
23:50Sampdoria, Donati: "Positivo non aver preso gol. Tutti dobbiamo fare la nostra parte"
23:20Catanzaro, Aquilani: "Accetto il risultato anche se non ci piace. Buona gara"
